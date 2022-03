Il cadavere carbonizzato di un uomo trovato in un terreno agricolo sotto una tettoia in via San Paolo nel comune di Lettere. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. La salma è finita trasportata presso l’obitorio comunale di Castellammare per accertamenti medico legali. Indagini in corso per l’identificazione dell’uomo e risalire alle cause della sua morte. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un 34enne di Angri, incensurato e residente con i genitori.

Ieri sera invece intorno alle 22 i carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti in via Reginelle, a Licola, dove era stata segnalata l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. In strada trovati14 bossoli calibro 9. Indagini in corso per chiarire la dinamica.