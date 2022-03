Bufera di neve sui monti Lattari: interrotto il valico di Chiunzi. Vesuvio imbiancato

Calo delle temperature e neve su tutta la Campania. Non solo il Vesuvio imbiancato, il gelo ha provocato notevoli ripercussioni nel salernitano. Disagi soprattutto in Costiera Amalfitana dove i monti Lattari sono imbiancati. In seguito a una bufera di neve, il Valico di Chiunzi è rimasto chiuso. Il Comune si sta organizzando per spargere sale e ripristinare la mobilità. La neve ha ricoperto le aree interne del Salernitano, come la zona del Vallo di Diano. In conseguenza delle nevicate di questa mattina, infatti, sono state chiuse le scuole di numerosi Comuni dove sono stati organizzati pullman per riportare a casa gli studenti che avevano raggiunto gli istituti.

