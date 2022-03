Torna il bonus vacanze INPS 2022. Un bando di concorso che permette ai pensionati, alle loro famiglie, ai figli disabili a carico di ottenere un contributo in denaro dall’Istituto. Soldi da spendere per le proprie vacanze in Italia presso località marittime, montane, termali o culturali. Il bonus vacanze ha un importo variabile al variare dell’ISEE. Per i redditi più bassi spetta nella misura massima di 800 euro per 8 giorni oppure 1.400 euro per 15 giorni. Mentre per i redditi più alti i contributi sono ridotti proporzionalmente. Il bando di concorso INPS è pubblicato, ma c’è tempo fino al 15 aprile per prenotare il proprio bonus vacanze 2022. Come fare?

Di cosa si tratta

Come ogni anno, INPS ha pubblicato il bando di accesso al bonus vacanze 2022 destinato ai pensionati, ai loro coniugi, ai figli disabili conviventi e a carico per la prenotazione dei loro soggiorni per la prossima estate.

Si chiama bando Estate INPSieme Senior 2022 – e somiglia molto al bando Estate INPSieme destinato ai giovani – e consiste nell’erogazione di un bonus in denaro per aiutare queste famiglie e prenotare i propri soggiorni presso le località di mare, montagna, lago, terme, o presso città culturali.

Come ogni anno, INPS ha messo a disposizione 3.850 contributi da assegnare a particolari categorie di pensionati e alle loro famiglie: tali contributi potranno essere utilizzati per soggiorni prenotati nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre. Il rientro deve essere programmato entro il 1° novembre 2022.

Come funziona

Anche quest’anno è possibile ottenere un bonus vacanze 2022, che non corrisponde al beneficio che era stato erogato nel 2020. Mentre inizialmente era previsto un voucher vacanze da un minimo di 150 euro fino a un massimo di 500 euro da spendere per prenotare un soggiorno in Italia presso una delle strutture aderenti all’iniziativa, ad oggi il bonus vacanze ha cambiato volto e platea di beneficiari. Il bonus vacanze 2022 di cui abbiamo parlato deriva da una serie di sconti che si possono ottenere sui viaggi in Italia e all’estero (soprattutto per i giovani), oltre da dalle agevolazioni per la mobilità e l’alloggio.

Fonte trend-online.com