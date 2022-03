Il bonus telefono con legge 104 prevede uno sconto del 50% sulle tariffe per dodici mesi. Per poter fruire del bonus, bisogna presentare domanda entro il primo aprile 2022. Normalmente possono accedere al bonus telefono con legge 104, i non udenti e non vedenti, ma la novità del 2022 è che tale sconto è destinato anche agli invalidi con gravi capacità di deambulare e limitazioni (handicap grave).

Si tratta di uno sconto del 50% sulle tariffe di rete fissa (voce e dati), per le utenze già attive o per le nuove attivazione. Lo sconto è applicabile anche su rete mobile in base agli operatori. La delibera Agcom prevede una soglia pari a 50 gigabyte. L’utente deve scegliere in base agli operatori tra le varie offerti presenti sul mercato. Il prezzo praticato agli aventi diritto sarà pari al 50% del prezzo base in riferimento alla scelta offerta. Lo sconto dura dodici mesi a partire dal 30 aprile 2022.

Per accedere allo sconto è necessario inviare un modulo di adesione disponibile sui siti dei vari operatori alla pagina “Agevolazioni per utenti con disabilità“. Alla domanda deve essere allegata il verbale di handicap con riferimento alla legge n. 388/2020. La domanda deve essere inoltrata fino al primo aprile 2022.

