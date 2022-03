Estese anche agli invalidi con gravi limitazioni nella deambulazione le agevolazioni su rete fissa e mobile. Le agevolazioni sulla telefonia fissa e mobile destinate agli utenti con disabilità sono ancora poco conosciute.. Nonostante il relativo provvedimento sia pubblicato dallo scorso autunno. È quanto denuncia Federconsumatori che considera insufficiente l’attività di informazione sulle nuove agevolazioni destinate agli utenti disabili, previste da una delibera Agcom (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) a settembre 2021.

I nuovi destinatari delle agevolazioni possono inviare le domande dal 1° gennaio al 1° aprile 2022. Le domande dovranno essere corredate dalla certificazione rilasciata dalla Commissione di cui alla legge n.104/1992, in cui è attestata la “grave limitazione della capacità di deambulazione”. La stessa che si usa di regola per le agevolazioni fiscali sui veicoli non adattati. Per accedere allo sconto è necessario compilare ed inviare il modulo di adesione disponibile sul sito dei singoli operatori. Basta andare nella pagina dedicata alle “Agevolazioni per utenti con disabilità”, allegando il verbale di handicap con il riferimento alla legge n. 388/2000. La domanda può essere inoltrata fino al 1 aprile 2022.