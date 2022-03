In arrivo un nuovo bonus per contrastare gli aumenti stellari di luce e gas. L’obiettivo è quindi lo sfruttamento di energie rinnovabili. I cittadini chiedono a gran voce interventi del Governo per contrastare efficacemente i rincari di luce e gas che gravano sulle famiglie e sulle imprese. La pandemia e la guerra in Ucraina hanno destabilizzato gravemente la situazione in Europa e nel mondo. Il Covid 19 ha influito in ogni aspetto della vita infliggendo a tutti noi ferite profonde e lente da risanare.

Proprio nel momento in cui si è iniziato ad intravedere uno spiraglio di luce un’evento ancora più devastante ci ha preso a schiaffi e riportato nell’emergenza. La guerra tra Russia e Ucraina non è solamente una sconfitta per l’uomo e la sua umanità. Ma è un’arma che sta avendo ripercussioni economiche inaccettabili. Da qui la decisione del Governo di accelerare la lotta ai rincari intervenendo sul Decreto Energia.

Le misure

Il 1° marzo 2022 è uscito il Decreto Legge che stabilisce la possibilità per i cittadini di procedere con l’installazione dei pannelli solari senza richiedere alcuna autorizzazione. Una semplificazione della procedura che serve per accelerare l’installazione del sistema di energia rinnovabile sui tetti delle case e dei condomini e sui tetti di aziende agricole, sui campi e sulle strutture fuori terra. Il fine ultimo, come è comprensibile, è contenere i costi dell’energia elettrica e del gas naturale.