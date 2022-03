A partire dal corrente mese di marzo nella busta paga degli italiani compare l’Assegno Unico Universale. Una misura economica a sostegno delle famiglie che va ad inglobare tanti bonus precedentemente elargiti dal governo. Questa sostituzione non avverrà in una volta sola ma in date prestabilite. Le famiglie italiane non vedranno più in busta paga gli Assegni per il nucleo familiare fino ai 21 anni di età. Non ci saranno nemmeno più le detrazioni sui carichi di famiglia per i figli under 21 e neanche il bonus Bebè ed il premio alla nascita. Ci sono però alcune famiglie che potranno continuare a chiedere il bonus Bebè nonostante l’introduzione dell’Assegno Unico. Vediamo chi e perché.

A partire dal 1° gennaio 2022 il Bonus Bebè ed il Premio alla nascita, ovvero il Bonus mamma domani, sono sospesi ed assorbiti dall’Assegno Unico Universale. Per quanto riguarda il Bonus mamma domani, questo significa che tutte le donne che sono entrate nell’ottavo mese di gravidanza dal primo gennaio non potranno presentare domanda per il bonus ma avranno l’Assegno Unico sempre a partire dall’ottavo mese di gravidanza.

Le faq Inps

L’INPS sottolinea però che per ottenere i soldi bisognerà comunque attendere la nascita del figlio dal momento che, nella compilazione della domanda per l’Assegno Unico Universale occorre inserire il codice fiscale del figlio. l’Istituto dovrebbe però garantire ai richiedenti gli arretrati a partire dall’ingresso della madre nell’ottavo mese di gravidanza.

Alcune famiglie, poi, potranno richiedere il Bonus Bebè: si tratta di tutte quelle famiglie il cui figlio è nato entro il 31 dicembre 2021. In questo caso il bonus continuerà ad essere percepito fino a scadenza per tutti i 12 mesi previsti. Per le nascite a fine 2021 la domanda per ottenere il bonus potrà essere presentata anche nel 2022. I termini per richiedere il bonus bebè sono sempre di 90 giorni dal lieto evento della nascita o dell’adozione.