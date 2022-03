Arrestato per violenza sessuale. Un 51enne pregiudicato è stato bloccato in via San Gennaro Agnano, nel parcheggio, vicino all’istituto scolastico “Lucio Petronio”. A chiedere aiuto una donna 41enne, sotto choc, che si era chiusa all’interno dell’auto. Fuori, l’uomo la offendeva, urlava frasi oscene e la minacciava. Pretendeva di entrare nella vettura e più volte aveva tirato con forza la portiera. Si stava anche masturbando. I due non si conoscevano: i militari hanno constatato che la donna era lì perché aveva appena accompagnato il figlio a scuola e, quando aveva capito di essere stata presa di mira, si era chiusa all’interno della vettura. E chiamato il 112.

Sei rapine in appena pochi mesi. E tutte con l’uso delle armi ai danni di sei esercizi commerciali, invece, del quartiere napoletano di Fuortigrotta. Colpi che avrebbero fruttato un bottino di 13600 euro. Per questi fatti, avvenuti tra i mesi di luglio ed ottobre del 2020, i carabinieri di Fuorigrotta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di un 24enne e di un 23enne, entrambi napoletani. I due indagati sono indiziati del reato di rapina aggravata in concorso.