Disagi alla circolazione della Circumvesuviana ieri a Castellammare dove un’auto si è fermata sui binari bloccando il passaggio dei treni per diversi minuti. Si è reso necessario l’intervento del carro gru per sollevare e spostare la vettura. Il blocco della circolazione sarebbe durato, secondo l’Eav, circa 20 minuti. Secondo quanto ricostruito, la vettura sarebbe parcheggiata in prossimità dei binari, ma sarebbe poi scivolata sulle rotaie dove viaggiano i treni probabilmente a causa della mancanza del freno a mano tirato o di un suo malfunzionamento. L’episodio è avvenuto nei pressi del cantiere per il raddoppio dei binari della Circumvesuviana, gestito dalla Pizzarotti, vicino all’Ospedale di Castellammare di Stabia.

L’Eav si è subito attivata per cercare di ripristinare quanto prima il servizio. Nell’attesa di individuare il proprietario della vettura, è stato chiamato un carro gru, per spostare la macchina dai binari. “Un addetto ai lavori del cantiere – spiega il presidente Eav, Umberto De Gregorio, a Fanpage.it – secondo quanto abbiamo ricostruito, avrebbe parcheggiato l’auto in prossimità del cantiere del raddoppio dei binari. Quest’ultima però è scivolata verso le rotaie, determinando ritardi alla circolazione di 15-20 minuti. Abbiamo presentato le nostre rimostranze per quanto accaduto.