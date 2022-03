Auto nella scarpata, muore 32enne in Campania

Un uomo di 32 anni e’ morto a Pietravairano, nel Casertano, in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto l’auto su cui viaggiava. Il sinistro sulla strada provinciale 10. Dalle prime indagini e’ emerso che il 32enne sarebbe uscito fuori strada finendo con la vettura in una scarpata. Qui poi si e’ ribaltato. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco di Caserta (Distaccamento di Piedimonte Matese), che hanno liberato l’uomo dalle lamiere, constatandone il decesso.

Riaperto intanto sull’A1 Milano-Napoli il tratto compreso tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere in direzione Roma, all’altezza del chilometro 730. Era chiuso in piena notte a causa di un Incidente che ha visto coinvolte 4 auto, con il ferimento di tre persone. Il tratto e’ stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della carreggiata.