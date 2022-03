E’ intestata a Domenico Vellega, 47 anni, nato ad Acerra, residente a Marigliano e già noto alle forze dell’ordine, l’auto distrutta da un incendio la scorsa notte in località Ponte dei Cani ad Acerra, in provincia di Napoli. All’interno dell’auto trovato un cadavere carbonizzato. Al momento, secondo quanto si apprende dai Carabinieri che indagano sulla vicenda, Vellega risulta irreperibile. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Sul corpo è disposta l’autopsia. I fatti verso mezzanotte ad Acerra, nel Napoletano. I carabinieri sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco in localita’ Ponte dei cani per una segnalazione di una Fiat 600 in fiamme. All’interno del veicolo incendiato e’ stato trovato un cadavere carbonizzato.

Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo invece a Sestu nella zona di Cortexandra per l’incendio di un capannone in disuso. All’interno carcasse di auto e pneumatici. Il rogo, le cui cause non sono ancora state accertate, e’ divampato intorno alle 12:30. Una fitta coltre di fume denso, ben visibile da diversi chilometri di distanza, si e’ sollevata in aria. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie della squadra volante della Questura di Cagliari e un’ambulanza del 118. Alcuni residenti nella zona, per paura, sono usciti in strada.