Auto a fuoco mentre viaggia sull’A16 a Baiano, quattro persone in salvo

Una vettura è andata a fuoco mentre viaggiava lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Baiano. Le quattro persone a bordo del veicolo, che viaggiava in direzione della Puglia, si sono messe in salvo appena in tempo. Per loro nessuna conseguenza, ma solo tanto spavento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. In questo tratto dell’A16, dove i mezzi sono non poco sollecitati per le forti pendenze della strada, sono quasi all’ordine del giorno gli incendi di veicoli in transito. Nel corso dell’anno i caschi rossi irpini compiono decine di interventi del genere.

Incidente stradale mortale invece ieri sera a Valmontone, ai Castelli Romani, vicino Roma. Una Peugeot 206, condotta da un 22enne del posto, si e’ scontrata contro un motocoltivatore. A perdere la vita l’agricoltore, un uomo di 54 anni. Il 22enne e’ stato trasportato all’ospedale di Colleferro per accertamenti. I mezzi sono stati sequestrati dai carabinieri della stazione di Valmontone che indagano sul sinistro.