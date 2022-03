Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli sta effettuando controlli “a tappeto” su tutto il territorio nel settore delle accise. E’ nei confronti degli operatori economici che svolgono attivita’ commerciale nel comparto. Al fine di contrastare eventuali pratiche commerciali scorrette di contrabbando legate all’impennata dei prezzi verificatasi anche a seguito dell’inizio del conflitto russo – ucraino. I servizi sono condotti su strada in particolare attraverso il controllo di automezzi adibiti al trasporto di prodotti petroliferi e presso i distributori stradali.

“Se il Garante dei dati personali ha immediatamente aperto un’indagine sull’antivirus russo in dotazione a oltre 2700 uffici della pubblica amministrazione, e’ evidente che esiste una vulnerabilita’ in un sistema da tutti giudicato inaccessibile e blindato. Si conferma nella sua gravita’ l’estrema urgenza di un’infrastruttura tecnologica tutta italiana. Il governo c’e’? Ci auguriamo, simmetricamente, che quanto prima l’Autorita’ del Mercato e della Concorrenza intervenga con altrettanta sollecitudine su quanto sta accadendo sul fronte dei pazzeschi rincari del greggio. Il prezzo di vendita oggi non e’ giustificato, essendo acquistato e stoccato molto prima dell’invasione russa dell’Ucraina”. E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli.