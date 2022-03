Un servizio ambulatoriale di continuita’ assistenziale dedicata ai disturbi della funzione intestinale per i pazienti sottoposti ad interventi chirurgici colo-proctologici. Obiettivo, aumentare l’offerta assistenziale specialistica. E’ il senso del nuovo ambulatorio di proctologia e disturbi della defecazione, attivato presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli), con il quale si intende affiancare questa innovativa possibilita’ di trattamento dei disturbi della funzione intestinale alla comune pratica ambulatoriale proctologica. Un’opportunita’ per tutti i pazienti del territorio campano, che in questo modo hanno la possibilita’ di accedere a trattamenti che altrimenti sarebbero preclusi per le persone sottoposte ad interventi chirurgici per patologia colo-rettale presso altre sedi. L’ambulatorio di proctologia afferisce alla Chirurgia diretta dal professor Francesco Bianco.

”Di norma – spiega Bianco – il percorso dei pazienti non si esaurisce con il solo intervento chirurgico, ma e’ seguito da un lungo follow-up riabilitativo. Grazie alle giuste pratiche ambulatoriali, questi pazienti possono superare parzialmente o totalmente tutte le defaillance legate all’incontinenza”. I percorsi terapeutici, non sempre e solo chirurgici ma anche riabilitativi, sono definiti da un team specialistico multidisciplinare. E’ coordinato dallo specialista chirurgo (dottor Sebastiano Grassia per la proctologia e disturbi della defecazione, dottoressa Simona Gili per stomaterapia). Ed è affiancato dalla presenza di un’infermiera stomaterapista (Annarita Coppola) ed un team di specialisti. Parallelamente, presso l’ambulatorio verra’ assicurata l’attivita’ di stomaterapia volta all’assistenza del paziente stomizzato.