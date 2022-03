Come faccio a sapere se la domanda di assegno unico è stata accolta se è sempre in istruttoria? Da inizio anno è possibile presentare la domanda di assegno unico per i figli, misura che, però, entrerà in vigore solo a partire da marzo. Moltissimi sono i lettori che ci scrivono per sapere se la domanda presentata è stata accettata. Basta entrare sul sito Inps con Spid per controllare l’esito.

Domanda assegno unico

E’ più che normale trovarsi destabilizzati dalla mancanza di risposta da parte dell’INPS alla domanda presentate per ricevere l’assegno unico. Si tratta di una misura nuova e proprio per questo c’è molta preoccupazione da parte dei nuclei familiari al riguardo che temono di aver commesso errori. Ma bisogna stare tranquilli. Tutte le domande presentate per richiedere l’assegno unico sono, al momento in istruttoria. La misura, infatti, decorre solo dal mese di marzo 2002 e fino a quel mese nessuna domanda sarà istruita. L’accettazione o meno della domanda presentata, quindi, si potrà verificare solo nel mese di marzo.

Come fare a sapere se nella domanda presentata ci sono problemi, è stata accolta o respinta?

Come specifica l’INPS gli stati della domanda possono essere 6:

ACCOLTA: quando la domanda può essere messa in pagamento

RESPINTA

DECADUTA

RINUNCIATA

IN EVIDENZA ALLA SEDE: in questo caso deve intervenire la sede INPS a sanare qualsiasi problema si sia verificato

IN EVIDENZA AL CITTADINO: in questo caso è necessario che il cittadino che ha presentato domanda integri la documentazione con quella indicata dal sistema.

Non bisogna, quindi, preoccuparsi se non si vedono cambiamenti nella domanda presentata, non è ancora ora di avere una risposta al riguardo e l’INPS inizierà a convalidare, respingere o chiedere integrazione alle domande solo dal mese di marzo.

Fonte Orizzonte Scuola