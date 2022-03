“Questa mattina arrivati in sede abbiamo trovato l’ennesimo atto vandalico, sfregio o come lo si vuol definire nei confronti dei nostri automezzi. In particolare , , è “. Il post è della Misericordia di Poggiomarino che pubblica la foto con l’atto vandalico subito. Un taglio netto ad una gomma. “Fino ad oggi abbiamo cercato di riparare ai danni senza sollevare troppe polemiche, soprattutto per dare continuità ai nostri servizi, ma ora basta. Siamo davvero in preda allo sconforto”. Le associazioni di volontariato sono continuamente messe di fronte ad enormi sfide, negli ultimi anni particolarmente: prima la pandemia (che ancora ci tocca fortemente), poi le conseguenze dell’aumento di carburante e dei prezzi in generale. Ormai riusciamo a stento a reggerci in piedi e nonostante tutto cerchiamo con tutte le nostre forze ed energie – talvolta rimettendoci di tasca propria – di dare continuità e stabilità ai nostri servizi per la comunità”.

Questi gesti, che si ripetono da ormai troppo tempo non fanno altro che demoralizzarci Chiediamo aiuto a chiunque, nei dintorni del parcheggio dove siamo soliti lasciare l’automedica, abbia delle telecamere che possano aver ripreso l’accaduto di contattarci al 351 046 42 39. Abbiamo già segnalato gli episodi alle forze dell’ordine. Speriamo di venire al capo di questa situazione e che episodi del genere non si verifichino più”.