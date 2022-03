Sono diversi bonus e agevolazioni per donne lavoratrici con o senza figli attualmente disponibili e sono, in particolari, bonus figli disabili 2022 per mamme single, assegno dal Comune per maternità, maternità obbligatoria e facoltativa, agevolazioni per andare in pensione prima per donne lavoratrici con figli e pensione anticipata per donne lavoratrici senza figli. Quali sono bonus e agevolazioni per lavoratrici donne sia con che senza figli nel 2022? In Italia è ancora molto difficile essere mamme e lavoratrici allo stesso tempo, lavorare e occuparsi di figli e famiglia. Rispetto ad altri Paesi europei, sono, infatti, ancora pochi i bonus e le agevolazioni disponibili per donne lavoratrici, sia con che senza figli.