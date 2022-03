Scadenza a breve termine per ricevere questo assegno supplementare per i figli in difficoltà, con handicap. L’aiuto rappresenta una misura straordinaria riservata a chi vive in ristrettezze economiche e le domande scadono entro il 31 marzo. Un bonus Isee basso che ha l’obiettivo di dare una mano a tutti i genitori che si prendono cura di un figlio disabile. In tali circostanze, le spese da affrontare sono costose e continuative nel tempo. La richiesta per il bonus si deve rinnovare ogni anno ed è erogato a vita. Non soltanto fino al raggiungimento della maggiore età, come avviene per coloro che non presentano disabilità.

L’Inps ha pubblicato le linee guida per richiedere questo bonus per figli con disabilità, che rappresenta un assegno straordinario predisposto in favore dei nuclei familiari più bisognosi e dove sono presenti minori con handicap. Già l’assegno unico per figli minori prevede di per sé un bonus supplementare di 50 euro, a vita, in favore di queste persone svantaggiate. Il bonus figli disabili è invece una misura aggiuntiva e compatibile ma riservata non a tutte le famiglie, bensì solo quelle che vivono in obiettive ristrettezze economiche.

Fonte Trend-online.com