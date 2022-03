È ormai finalmente diventato ufficiale: arriva finalmente un nuovo bonus affitto nel 2022 dal valore di 3.000 euro. Si tratta, di un bonus approvato in favore dei cittadini che sono costretti a sostenere delle spese legate all’abitazione in locazione. Il funzionamento di questo nuovo contributo somiglia molto a quello che era già approvato in precedenza. Durante il periodo particolarmente segnato dalla crisi dovuta all’emergenza epidemiologica provocata dall’esplosione di contagi da Coronavirus. Tuttavia, rispetto al bonus affitto che era stato formulato da parte della squadra di Governo italiano.

In tal senso, è chiaro che sarà necessario quali sono i criteri per definire gli importi che saranno percepiti nei confronti dei soggetti beneficiari del bonus affitto 2022. Infatti, è la Regione Siciliana ad aver avviato nello specifico un bando pubblico. Volto appunto all’erogazione di bonus affitti 2022. Si configurano dunque come dei contributi integrativi che saranno assegnati con riferimento all’anno 2020. Molte Regioni hanno già agito in tal senso, compresa la Campania. In particolare, attraverso il decreto ministeriale in questione, il Governo italiano ha deciso di provvedere all’assegnazione direttamente alla Regione siciliana, di un ammontare di risorse pari all’importo di 4.316.167,63 euro.

Nello specifico, al fine di vedere accolta la propria richiesta per accedere al bonus affitto 2022, è necessario che il richiedente risulti essere cittadino italiano oppure straniero, sia di uno Stato appartenente all’Unione Europea che non. Tuttavia, in questi ultimi due casi, sarà richiesta anche il possesso dell’apposito permesso di soggiorno.

Inoltre, per avere il bonus affitti 2022 occorre anche dimostrare di essere titolari di uno specifico contratto di locazione di unità immobiliari. In tal senso, rientrano eventuali contratti legati alle unità immobiliari ad uso abitativo sia di proprietà pubblica che di proprietà privata.

Fonte Trendonline.com