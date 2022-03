Altavilla Silentina si stringe nel dolore per la morte del piccolo Antonio, di appena 13 anni. Una tragedia che lascia senza parole quella che ha colpito la famiglia del comune cilentano. Secondo quanto ricostruito dai sanitari, il piccolo soffriva di crisi epilettiche e nella notte tra sabato e domenica, mentre tutti gli altri familiari dormivano, sarebbe stato colpito, presumibilmente, da una crisi respiratoria. Un malore che non gli ha lasciato scampo. A ritrovarlo sarebbe stata la mamma alle prime ore di questa mattina. Giunti sul posto i sanitari del 118 ed il medico legale non hanno potuto far altro che costatare il decesso.

“Il Sindaco, la Giunta, l’amministrazione comunale tutta e l’ intera comunità altavillese si stringe attorno alla famiglia Cennamo per la scomparsa prematura del piccolo Antonio. Un dolore che nessuno potrà mai colmare soltanto la vicinanza di tutti noi in qualche maniera forse risolleverá i genitori, il fratellino, la famiglia tutta. Vi siamo vicini”, il cordoglio dell’amministrazione. I funerali si terranno oggi pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa del convento San Francesco.