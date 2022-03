Anna uccisa a 30 anni dal parrucchiere: arrestato l’ex in fuga

Tragedia a Pontecagnano Faiano. Una ragazza di 30 anni, Anna Borsa, uccisa in mattinata all’interno del salone di bellezza presso cui lavorava. Il fatto è accaduto in via Tevere, in pieno centro cittadino. A sparare l’ex fidanzato, Alfredo Erra, che avrebbe ferito anche altre due persone, fra cui anche l’attuale fidanzato della giovane. Dopo aver commesso l’omicidio l’uomo si è dato alla fuga ma è stato poi arrestato dalla polizia stradale nell’area di servizio di San Mango Piemonte, sull’A2, che aveva raggiunto a piedi. Anna e il fidanzato si erano lasciati da circa otto mesi, dopo una lunga relazione. Lui continuava ad avvicinarsi al salone, dove lei lavorava da parrucchiera.

Comunità di Pontecagnano letteralmente sconvolta per quanto accaduto. Tanti anche i sindaci che, assieme a Giuseppe Lanzara (primo cittadino di Pontecagnano Faiano), hanno voluto testimoniare la propria vicinanza alla famiglia della giovane donna. Tra questi il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e il sindaco di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano. Esprimono sconcerto, rammarico e dolore per questa giovane vita spezzata dalla ferocia di un uomo.

«Una giovane ragazza ha perso la vita a causa di un tragico omicidio – scrive su Facebook il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara – La Città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia. Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma».