Andò in Ferrari alla comunione del figlio, arrestato per tentata estorsione

Durante un permesso ottenuto per festeggiare la comunione del figlio, l’uomo si rese protagonista di un carosello in Ferrari ad Arzano. I carabinieri lo hanno fermato un 36enne con precedenti di polizia per una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un tabaccaio della zona. Appena due mesi fa, preso anche un 35enne sempre per tentata estorsione. A un commerciante aveva chiesto mille euro in cambio di “tranquillità”. E un terzo uomo è stato bloccato, anche lui destinatario di una misura cautelare per questo reato.

Undici gli arresti in flagranza ad Arzano per reati compresi tra il furto in appartamento alla tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. E dai maltrattamenti in famiglia allo spaccio di droga e al sequestro di persona.