Contestato un danno pari a 260mila euro a sanitari di un’azienda ospedaliera della Campania. Avevano «lasciato una pinza nell’addome di una paziente durante un intervento chirurgico». È una delle istruttorie per fattispecie di colpa medica citate dal procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania Maurizio Stanco durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2022. Stanco cita la deposizione di una citazione nei confronti di sanitari dipendenti di un’Asl campana. È avvenuta per «errate cure mediche prestate a una paziente, in seguito deceduta, per un danno azionato di 240.268 euro».

Nel corso del 2021 depositata una ulteriore richiesta risarcitoria di 874.821,89 euro. Questa «nei confronti di tre convenuti in un già attivato giudizio per altri due pagamenti effettuati dall’Aorn Cardarelli di Napoli. Sempre in relazione al decesso di una paziente caduta dalla barella».