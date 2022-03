Un nuovo furto di gasolio alla Scuola elementare “Alberto Manzi” di Via Michelangelo Nappi di Scafati. A denunciare l’ennesimo furto il sindaco Cristofoto Salvati. I fatti sono denunciati ai carabinieri e l’auspicio è che si possano individuare presto e punire i responsabile. “L’ennesimo atto criminale che qualche delinquente ha messo in atto arrecando, ancora una volta, danni non solo all’intera comunità. Ma soprattutto ai nostri giovani alunni ai quali è negato quel diritto inalienabile e costituzionalmente garantito che è il diritto all’istruzione – ha scritto la fascia tricolore – Un atto gravissimo rispetto al quale non intendiamo soprassedere”.

“In un momento già difficile come quello che stiamo vivendo, segnato dalla crisi pandemica e dalla guerra in corso in Ucraina che ci vede impegnati nelle azioni di solidarietà, non possiamo tollerare un attacco così grave verso il popolo scafatese. Verso un’Amministrazione che, con estremo impegno, sta cercando di uscire dalla situazione di dissesto finanziario. Quotidianamente lavora per assicurare i servizi ai cittadini e per garantire un governo legale e trasparente”. Queste le parole del Sindaco Cristoforo Salvati e l’Assessore alle Manutenzioni Camillo Auricchio.