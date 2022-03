L’esercizio fisico non solo sembra mantenere la pelle più giovane, ma può anche invertire l’invecchiamento cutaneo nelle persone che iniziano a fare esercizio in tarda età, secondo una nuova sorprendente ricerca.

Come molti di noi sanno per dolorosa esperienza, la nostra pelle cambia con l’avanzare degli anni, provocando rughe, zampe di gallina e cedimenti. Ciò si verifica a causa dei cambiamenti all’interno dei nostri strati di pelle. Dopo circa 40 anni, la maggior parte di noi inizia a sperimentare un ispessimento del nostro strato corneo, lo strato esterno protettivo dell’epidermide, esso stesso lo strato superiore della pelle. Lo strato corneo è la parte della pelle che vedi e senti. Composto principalmente da cellule morte della pelle e un po’ di collagene, diventa più secco, più screpolato e più denso con l’età.

Allo stesso tempo, lo strato di pelle sotto l’epidermide, il derma, inizia a assottigliarsi. Perde cellule ed elasticità, conferendo alla pelle un aspetto più traslucido e spesso più cadente.

Questi cambiamenti sono indipendenti da eventuali danni alla pelle causati dal sole. Sono solo il risultato del passare del tempo.

Ma di recente, i ricercatori della McMaster University in Ontario hanno iniziato a chiedersi se tali alterazioni fossero inevitabili. Alcuni studi su topi allevati per invecchiare prematuramente avevano dimostrato che un regime di esercizio costante poteva allontanare o addirittura annullare i segni dell’invecchiamento precoce in questi animali. Quando i membri di questa razza di topi rimanevano sedentari, diventavano rapidamente avvizziti, fragili, malati, dementi e ingrigiti o calvi. Ma se avevano accesso alle ruote funzionanti, mantenevano cervelli, cuori, muscoli, organi riproduttivi e pelo sani molto più a lungo dei loro compagni di laboratorio sedentari. La loro pelliccia non è mai diventata grigia.

Naturalmente, noi umani molto tempo fa abbiamo scambiato la nostra pelliccia con la pelle nuda. Ma se l’esercizio potesse impedire che lo strato esterno degli animali cambi con l’età, secondo i ricercatori potrebbe fare lo stesso per la nostra pelle.

Per testare questa possibilità, gli scienziati hanno prima riunito 29 volontari locali maschi e femmine di età compresa tra 20 e 84 anni. Circa la metà dei partecipanti era attiva, svolgendo almeno tre ore di attività fisica moderata o vigorosa ogni settimana, mentre gli altri erano decisamente sedentari, esercitandosi per meno di un’ora a settimana. Quindi i ricercatori hanno chiesto a ogni volontario di scoprire un gluteo.

“Volevamo esaminare la pelle che non era stata esposta frequentemente al sole”, ha affermato il dottor Mark Tarnopolsky, professore di pediatria e scienze motorie al McMaster che ha supervisionato lo studio, che è stato presentato questo mese all’American Medical Society for Sports Medicine incontro annuale a New Orleans.

Gli scienziati hanno sottoposto a biopsia campioni di pelle di ciascun volontario e li hanno esaminati al microscopio. Se confrontati rigorosamente per età, i campioni di pelle nel complesso si sono allineati con ciò che ci si aspetterebbe. I volontari più anziani avevano generalmente strati esterni di pelle più spessi e strati interni significativamente più sottili.

Ma quei risultati sono cambiati notevolmente quando i ricercatori hanno ulteriormente suddiviso i loro campioni in base alle abitudini di esercizio. Hanno scoperto che dopo i 40 anni, gli uomini e le donne che si esercitavano frequentemente avevano uno strato corneo notevolmente più sottile e più sano e strati del derma più spessi nella loro pelle. La loro pelle era molto più simile nella composizione a quella dei 20 e 30 anni che a quella di altri coetanei, anche se avevano superato i 65 anni.

Ma come hanno capito i ricercatori, altri fattori, tra cui dieta, geni e stili di vita, potrebbero aver influenzato le differenze nelle condizioni della pelle tra il gruppo che fa esercizio e quello sedentario. Era impossibile sapere se l’esercizio di per sé avesse influito sulla pelle delle persone o fosse stato accessorio per genetica fortunata e vite sane.

Quindi i ricercatori hanno poi impostato un gruppo di volontari sedentari all’esercizio, dopo aver prima ottenuto campioni di pelle dai loro glutei. I volontari avevano un’età pari o superiore a 65 anni e, all’inizio dello studio, avevano una pelle normale per la loro età. Hanno iniziato un programma di allenamento di resistenza abbastanza semplice, allenandosi due volte a settimana facendo jogging o andando in bicicletta a un ritmo moderatamente faticoso, equivalente ad almeno il 65% della loro capacità aerobica massima per 30 minuti. Ciò è continuato per tre mesi. Alla fine di quel periodo, i ricercatori hanno nuovamente biopsiato la pelle dei volontari.

Ma ora i campioni sembravano piuttosto diversi, con strati esterni ed interni che sembravano molto simili a quelli di persone di età compresa tra i 20 ei 40 anni. “Non voglio esagerare con i risultati, ma, davvero, è stato davvero notevole da vedere”, ha detto il dottor Tarnopolsky, lui stesso un atleta di mezza età. Al microscopio, la pelle dei volontari “sembrava quella di una persona molto più giovane, e tutto ciò che avevano fatto diversamente era esercizio”.

Il modo in cui l’esercizio cambia la composizione della pelle non è del tutto chiaro, ma in una parte separata dello studio, i ricercatori hanno verificato la presenza di alterazioni nei livelli di alcune sostanze create dal lavoro muscolare. Chiamate miochine, queste sostanze sono note per entrare nel flusso sanguigno e avviare cambiamenti nelle cellule lontane dai muscoli stessi. In questo caso, gli scienziati hanno trovato livelli notevolmente aumentati di una miochina chiamata IL-15 nei campioni di pelle dei volontari dopo l’esercizio. I loro campioni di pelle contenevano quasi il 50 percento in più di IL-15 dopo l’esercizio rispetto all’inizio dello studio.

I ricercatori sospettano che anche altre miochine e sostanze siano coinvolte nei cambiamenti della pelle legati all’esercizio, ha affermato il dott. Tarnopolsky, rendendo improbabile che qualsiasi pillola, unguento o iniezione di IL-15 replichi mai i benefici per la pelle di un allenamento.

Né ci sono prove che l’esercizio inverta le rughe e altri danni causati dal sole, alcuni dei quali molti di noi accumulano durante l’esercizio all’aperto. Tuttavia, ha detto il dottor Tarnopolsky, “è sorprendente considerare tutti i modi intricati in cui l’esercizio cambia i nostri corpi”, inclusa la pelle sotto i nostri pantaloncini.