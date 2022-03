Pasta, farine, olio, conserve, pannolini. Sono i beni che maggiormente occorrono a chi in Ucraina soffre per la guerra. Da Poggiomarino partiranno i tir verso i luoghi del terrore di queste ultime settimane. Ad organizzare la raccolta è la Cooperativa Sollievo di Poggiomarino. Sarà direttamente il presidente Salvatore Sirignano a recarsi in Ucraina consegnando uno ad uno i beni raccolti. Chiaramente serve l’aiuto di tutti per raccogliere quanto più possibile. Già domani mattina, domenica, sarà possibile recarsi nella sede via Saporito al civico 34 per partecipare all’iniziativa benefica.

“Quando si organizza un progetto è nostra abitudine garantirci che ciò che promettiamo diventi realtà. Ed anche questa volta la vostra e la nostra garanzia sarà il nostro Presidente Salvatore Sirignano che partirà da Poggiomarino per arrivare direttamente alle porte dell’Ucraina. Consegnando così ogni bene primario raccolto. Certi della vostra partecipazione vi aspettiamo con la speranza di poter fare come sempre qualcosa di importante e reale, lì non arriverà solo un uomo ma la nostra intera comunità. Per chi non potesse consegnare la domenica mattina tutti i giorni può farlo presso la nostra sede in via Saporito 34”. Si legge in una nota della cooperativa.