Aggredita e picchiata dal marito davanti ai figli: la donna perde un occhio

Una donna aggredita e picchiata dal marito e ha perso un occhio davanti ai due figli, uno dei quali è riuscito a chiamare i soccorsi. È accaduto a Carovigno, in provincia di Brindisi, la notte del 15 marzo. L’aggressione, arrivata al culmine di una lite tra i coniugi, sarebbe stata molto violenta al punto da compromettere l’occhio della donna. Il marito l’avrebbe trascinata per i capelli e le avrebbe colpito l’orbita oculare con le dita. I figli sono stati svegliati dalla madre e uno di loro ha chiamato il 118. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. La donna è stata trasportata presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dov’è tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Le lesioni riportate hanno compromesso ormai definitivamente l’utilizzo dell’occhio sinistro. Rintracciato dai carabinieri dopo l’aggressione, il marito è finito arrestato.