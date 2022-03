Gli agenti del commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in vico Trotti. Qui la segnalazione di un’aggressione ad un automobilista da parte di una persona armata di un bastone. I poliziotti, giunti sul posto, sono avvicinati da una persona a bordo di un’auto. Ha raccontato che, poco prima, era finita aggredita da un uomo che brandiva una mazza di legno. Gli operatori hanno raggiunto l’aggressore che si trovava ancora nelle vicinanze e lo hanno bloccato. F.M., 34enne corallino con precedenti di polizia, è in arresto per lesioni personali aggravate e danneggiamento.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto al fenomeno dei tassisti abusivi in piazza Garibaldi, hanno invece ricevuto una segnalazione dalla centrale operativa di una rissa tra extracomunitari all’esterno di un locale nella stessa piazza. I poliziotti, giunti sul posto, dopo aver accertato che nulla stava accadendo, hanno altresì verificato che la segnalazione al 113 era fatta da un tassista abusivo con il chiaro intento di distogliere l’attenzione degli operatori dal loro servizio.