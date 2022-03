«Siamo qui insieme per ridurre la dipendenza dell’Ue dall’energia russa». Il presidente americano Joe Biden illustra, in una dichiarazione congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, i dettagli dell’accordo Usa-Ue raggiunto a Bruxelles. Obiettivo: ridurre la dipendenza dell’Ue dalla Russia per l’approvvigionamento energetico.

FORNITURA DA 15 MILIARDI DI GNL ALL’ANNO. Come? Nel corso del tempo gli europei smetteranno di comprare gas russo per comprare quello americano. Che però è gas naturale liquefatto (gnl), che ha costi di estrazione e trasporto maggiori e ha poi bisogno dei rigassificatori per poter essere utilizzato. «Lavoreremo per garantire ulteriori 15 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto quest’anno. Intanto lavoriamo per interrompere il gas russo ben prima del 2030 per garantire un’ulteriore domanda del mercato dell’Ue per 50 miliardi di metri cubi entro il 2030». Lo hanno spiegato Biden e la von der Leyen. I Paesi dell’Unione europea procederanno all’acquisto congiunto di gas per far spuntare condizioni migliori.