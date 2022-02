Wurth sbarca a Nola, apre store da 600 metri quadrati

Würth Italia continua a creare nuovi punti di contatto con i propri clienti e inaugura oggi il nuovo Würth Store in Via Nazionale delle Puglie, a Nola. Dopo aver recentemente inaugurato il 200° punto vendita in centro a Milano, Würth continua la sua espansione su tutto il territorio nazionale. C’è l’apertura di nuovi store in linea con il piano di sviluppo ed espansione capillare previsto per il 2022. Il nuovo Würth Store, il dodicesimo in Campania e il quinto nella provincia di Napoli, si estende su una superficie di 600 metri quadrati. Mette a disposizione oltre 5.000 prodotti in pronta consegna tra utensili elettrici e a mano, prodotti chimici tecnici, minuteria, tasselli, prodotti per l’edilizia- E ancora materiali per l’installazione elettrica, prodotti antinfortunistici e DPI, attrezzatura ed abbigliamento da lavoro e molto altro ancora.

Lo Store prevede inoltre diversi servizi a valore aggiunto, come il servizio di spedizione in cantiere o in ufficio entro 24 ore dall’ordine. Il servizio Clicca&Ritira – con cui ordinare i prodotti Würth tramite App e ritirarli in negozio in 1 ora – e ovviamente tantissime offerte. C’è la possibilità di usufruire della consulenza tecnica e specializzata del personale in negozio. “Questo nuovo negozio, il quinto nella provincia di Napoli, nasce per rispondere alle crescenti richieste dei nostri clienti in zone industriali e produttive. Come ad esempio quella di San Vitaliano” – dichiara Roberto Paglierani, Responsabile Retail di Würth Italia. “L’apertura si inserisce nella nostra strategia di espansione per il 2022, che mira a stabilire ulteriori punti di contatto con le imprese e gli artigiani presenti su tutto il territorio nazionale”.

In occasione dell’apertura del nuovo store di Nola è creata una pagina Facebook dedicata, raggiungibile al link www.facebook.com/WurthNola. Qui è possibile trovare tutti i dettagli delle offerte e dei servizi.