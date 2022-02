Violento schianto sulla Statale 7Bis, due feriti e traffico bloccato

Schianto sulla Variante della Statale 7Bis ad Avellino. Due le vetture rimaste coinvolte nel violento impatto frontale. A bordo dei veicoli due persone, un uomo e una donna di 39 e 41 anni. Entrambi sono rimasti feriti nel violento impatto. E’ stato necessario il trasferimento presso il pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Disagi per la circolazione lungo la Variante del capoluogo irpino. Si sono formate code in entrambi i sensi di marcia, fino a quando non sono state completate le operazioni di recupero delle auto.

Appena sabato dramma sfiorato nella notte in Alta Irpinia. Sette ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta sulla strada Statale 7 bis, denominata Ofantina, per il sinistro che ha visto coinvolte due autovetture. Una si è ribaltata. A bordo cinque ragazzi, tutti rimasti feriti e trasportati dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per le cure del caso. A bordo dell’altra autovettura altre due persone, medicate sul posto. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza insieme all’area interessata.