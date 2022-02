Omicidio Rosa Alfieri (nella foto), sarà eseguito questa mattina l’esame autoptico. Mentre i funerali si terranno domani (mercoledì alle ore 11) nella basilica di San Tammaro. Qui ieri sera si è tenuta una veglia di preghiera con la partecipazione di associazioni, rappresentanti delle scuole ed amministratori dei comuni del circondario. Una partecipazione contingentata nel rispetto delle prescrizioni antipandemiche. Alla veglia ha preso parte anche l’Ambito N17 con il Centro Antiviolenza Libera – Mente Donna, impegnato in prima fila nel contrasto alla violenza sulle donne. Al termine del momento di preghiera il sindaco Gaetano Di Bernardo ha deposto dei fiori ed ha acceso un cero “quale simbolo di luce e speranza”. All’esterno sono esposte tre fotografie di Rosa e nello spazio antistante accesi tanti lumini, a disegnare un grande cuore.

Proprio per rendere corale la partecipazione l’Ambito 17 ha coinvolto una tv, Vitawebtv, a trasmettere in diretta la cerimonia. Anche per poter far partecipare da casa, quanti non hanno potuto prendere parte proprio per l’osservanza delle restrizioni. Per domani, in occasione dei funerali, il primo cittadino ha chiesto al prefetto un potenziamento del servizio d’ordine.