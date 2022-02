Una vera e propria tragedia quella che si è consumata in un appartamento in via Montanari a Livorno. Qui era senza vita Valeria Di Martino Abagnale, 28enne originaria di Santa Maria la Carità. Si trovava nella sua camera da letto ed è morta presumibilmente a causa di un malore. La donna, laureata in ingegneria, dal 2019 lavorava all’Eni come tecnologo di processo. Proprio alcuni colleghi hanno lanciato l’allarme dal momento che non rispondeva alle loro chiamate e neanche al campanello di casa. La notizia è subito arrivata nell’area stabiese, sotto choc per quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto l’abitazione ai volontari dell’Svs di Ardenza e a quelli della Misericordia di Livorno, giunti con il medico. Purtroppo però a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione la 28enne fino a che il medico del 118 non è finito costretto a constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia i carabinieri. Presumibile che sul corpo della donna sia disposta l’autopsia per risalire con certezza alle cause del decesso.