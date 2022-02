Una bandiera arcobaleno per la pace, lunga 30 metri, portata in corteo questo pomeriggio nel centro di Napoli. L’iniziativa, promossa dal Comitato cittadini napoletani contro la guerra, è sostenuta da vari gruppi e associazioni. Al passaggio della bandiera nella centralissima via Toledo i passanti hanno reagito con applausi e grida di sostegno. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha telefonato al console generale di Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko. Ha manifestato “la vicinanza dell’intera citta’ al popolo ucraino”. Con l’auspicio “che possa prevalere la pace” il sindaco ha garantito la disponibilita’ dell’Amministrazione “a fornire l’assistenza necessaria alla comunita’ Ucraina residente a Napoli e ai parenti di chi vive in Ucraina”.

“E’ una notizia terribile, che temevamo, pur sperando che la diplomazia riuscisse a trovare la via per evitare il conflitto. Parlare con le armi e’ una grande sconfitta. Una sconfitta per la democrazia, per la capacita’ dei popoli di dialogare tra loro e per la cultura. La guerra non risparmia nessuno”. Lo dice il rettore dell’Universita’ di Napoli, Matteo Lorito. “Il pensiero va a tutti i popoli coinvolti. Abbiamo studenti nella nostra Universita’ che appartengono a entrambe le Nazioni e sono sicuro che tutta la popolazione studentesca federiciana sia contraria a quanto sta avvenendo e non veda l’ora che si torni a discutere e che si trovi una soluzione. Perche’ una soluzione e’ sempre possibile. Significhera’, altrimenti, che la storia non ci ha insegnato nulla”, conclude Lorito.