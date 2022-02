Ha sparato quattro volte contro la badante della sorella, uccidendola. Scarcerato il professore accusato di omicidio. Esattamente due mesi fa, nel pomeriggio del 15 dicembre scorso, era stato arrestato Pellegrino Reibaldi, 81enne professore di matematica in pensione. Era residente nella centralissima via Gambardella, in uno dei grattacieli di Torre Annunziata. Secondo l’accusa, l’anziano ex insegnante aveva ucciso la badante della sorella, una 67enne ucraina. Forse per questioni economiche, forse per la gestione dell’inferma su cui il professore pare avesse spesso da ridire. Ieri mattina, il gip del tribunale di Torre Annunziata ha accolto l’istanza dell’avvocato Renato D’Antuono ed ha concesso i domiciliari in una struttura per anziani attrezzata per la cura di patologie geriatriche. Proprio nell’appartamento dove Reibaldi viveva con la sorella, si era consumata la tragedia.

A scatenare la furia omicida del professore di matematica in pensione che ha fatto fuoco contro la badante ucraina della sorella maggiore (lei 83 anni, lui 81) sarebbero dissidi proprio sulle modalità con cui la congiunta era assistita. Dopo l’omicidio della donna di origini ucraine di 67 anni, è emerso che fossero futili motivi alla base del raptus che ha indotto l’uomo a fare fuoco ed uccidere sul colpo la 67enne che si occupava della cura della sorella. Cura, stando a ciò che sarebbe emerso durante le prime fasi dell’interrogatorio dell’uomo già finita altre volte al centro di proteste.

Le cause

Proteste che avrebbero portato l’anziano ad aprire il fuoco contro la cittadina ucraina. Uccidendola proprio sul colpo. Reibaldi finì fermato dal pm di turno della Procura di Torre Annunziata. Provvedimento poi convalidato dal gip del tribunale oplontino. Sul caso sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, coordinati dalla Procura.

All’arrivo dei carabinieri, Reibaldi aveva consegnato l’arma del delitto ai carabinieri e non aveva opposto resistenza. Dopo alcune ore, finì condotto in caserma per l’interrogatorio, prima del trasferimento in cella. Da ieri è ai domiciliari.