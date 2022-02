Uccide il suocero con l’ascia: gravi la suocera e la moglie

Tragedia in famiglia a Porto Torres, nel Sassarese: un uomo ha ucciso con un’ascia il suocero e ha ridotto in fin di vita la suocera e la moglie. Il tutto sarebbe scoppiato al culmine di una lite. Le due donne, gravemente ferite, sono al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. Fulvio Baule, 75enne di Ploaghe, si è presentato in caserma dai carabinieri ai quali ha confessato l’omicidio. Secondo la ricostruzione dei militari, che hanno sentito anche numerosi testimoni, l’uomo ha litigato con la moglie e con il suocero, Basilio Saladino, ex poliziotto in pensione, intervenuto in difesa della figlia.