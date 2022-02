Ubriaco e positivo al Covid, anziche’ restare a casa era alla guida di un Suv. Così stava per travolgere una pattuglia di carabinieri impegnati nei rilievi per un incidente stradale. Il fatto e’ accaduto nel Napoletano, all’1.30 circa, lungo l’asse mediano in direzione Lago Patria, nel comune di Giugliano. I militari dell’Arma lavorano al buio in una strada a scorrimento veloce. Dunque 500 metri prima del luogo del sinistro, un’altra pattuglia tiene l’auto con accesi i lampeggianti. Indossa pettorine catarifrangenti per far rallentare e incanalare le auto che percorrono la strada. Sul manto stradale anche le indicazioni di deviazione. Un 33enne e’ a bordo del suo Suv tedesco arriva ad alta velocita’. I carabinieri gli intimano di rallentare, ma lui punta dritto e colpisce in pieno la fiancata anteriore sinistra dell’auto militare. La sua marcia prosegue fino a quando non rimane imbottigliato nella colonna di traffico che si era creata per l’incidente. Finisce bloccato.

Ubriaco, l’uomo, gia’ noto alle forze dell’ordine, è trasportato all’ospedale di Pozzuoli per gli esami alcolemici e tossicologici. Ora deve rispondere di omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale e danneggiamento, ma e’ stato denunciato anche per aver violato la quarantena alla quale era stato sottoposto, dato che e’ positivo al Covid-19 dallo scorso 22 gennaio.