Un intervento che apre nuovi ed anche eccezionali scenari per le patologie tumorali, maligne e benigne, del tratto gastrointestinale. Lo ha eseguito con successo dalla chirurgia oncologica e dalla endoscopia digestiva dell’Azienda ospedaliera «San Giuseppe Moscati» di Avellino. Un raro tumore stromale gastrointestinale asportato ad una paziente di 71 anni, napoletana, per via endoscopica senza ricorrere all’asportazione dell’intero stomaco. Il chirurgo Francesco Frata e il gastroenterologo Vittorio Maria Ormando hanno eseguito l’asportazione della rara lesione tumorale con l’innovativa tecnica mini-invasiva denominata non-exposed endoscopic wall-inversion surgery.

La paziente è dimessa a pochi giorni dall’intervento in buone condizioni. Ha potuto anche riprendere le proprie attività quotidiane senza necessità di osservare una lunga convalescenza.