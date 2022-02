Caffè amaro questa mattina per il Comune di Torre Annunziata dove, a far visita, sono giunti gli uomini della Dia che al momento sono impegnati in perquisizioni e controlli presso l’ Ufficio Tecnico. Il Sindaco Ascione ha dovuto sospendere la seduta del consiglio comunale. Al momento non è chiaro il motivo delle indagine e ne se attualmente vi siano ascritti nel registro degli indagati .

Seguiranno aggiornamenti