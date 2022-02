Un’auto rubata incendiata tra Monteforte Irpino e Taurano. Un’altra incendiata a Mugnano del Cardinale e pedane e pellet bruciate nel piazzale antistante un’azienda di Baiano. È quanto accaduto nel giro di poche ore in Irpinia. Tre incendi di natura dolosa. Dalle verifiche eseguite dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme si propende per tale direzione. I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno avviato le indagini. Il primo intervento dei caschi rossi è avvenuto lungo la strada che collega Monteforte Irpino e Taurano. Una Bmw è stata data alle fiamme nei pressi del viadotto Acqualonga dell’Autostrada A16. Completamente distrutta la vettura. Il veicolo è risultato rubato.

Successivamente la stessa squadra di pompieri è intervenuta a Baiano in via Malta presso un’azienda del posto. Nel piazzale antistante la ditta sono andate in fiamme pedane in legno, pellet e altro materiale. Poco dopo, è bruciata una Smart in via Gramsci a Mugnano del Cardinale. In quest’ultimo caso, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori. I danni sono stati limitati alla parte posteriore del veicolo.