Tragedia, poco prima delle 20, lungo l’autostrada A28, nel tratto tra Villotta e Azzano Decimo, in direzione Conegliano. Gravissimo il bilancio dell’incidente, che ha coinvolto tre auto: due giovani cugine – Jessica Fragasso, 20 anni, residente a Mareno di Piave, e Sara Rizzotto, 26 anni, di Conegliano – sono decedute, mentre due sorelline, figlie della 26enne, che viaggiavano sul sedile posteriore, risultano ferite. Una delle quali, di appena quattro mesi, in maniera molto grave. Sono Ricoverate entrambe all’ospedale di Udine, la più piccola è in prognosi riservata.

Tutte e quattro erano a bordo della stessa auto, una Fiat Panda che, per cause ancora in via di accertamento, sarebbe tamponata e trascinata per alcuni metri da un’altra vettura. Si tratta di un Suv Land Rover freelander, che poi si è cappottata.

Nell’impatto colpita anche una Fiat 500, a bordo della quale viaggiavano i genitori di Jessica; il padre, sconvolto per l’accaduto, ha accusato un malore ed è stato ricoverato in ospedale; è stata la madre, anche lei sotto choc, a lanciare l’allarme. Soccorsi dai sanitari, una volta giunti all’Ospedale di San Vito una pattuglia della Polizia Stradale è rimasta al loro fianco, assicurando tutto il conforto e la solidarietà umana in un momento così tragico.