Tragico incidente nel Nocerino, muore poliziotto 35enne

Tragico incidente stradale – auto contro moto – si è verificato questa mattina a Cava de’ Tirreni. Nel drammatico impatto, è morta una persona. Si tratta di un poliziotto 35enne in servizio nella città metelliana. Lascia la moglie e una figlia. L’uomo era a bordo di una motocicletta. Sono scattati immediatamente ma si sono rivelati, purtroppo inutili. E’ accaduto alla rotonda di Santa Lucia, una delle frazioni del comune metelliano, in via Arti e Mestieri. Il tragico impatto si è verificato sulla strada interna rimessa a nuovo, che conduce a Nocera Superiore. Indagini in corso per risalire alle cause dell’incidente.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi. Si indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Una tragedia che ha scosso la comunità metelliana, un amaro risveglio che ha gettato un velo di dolore sulla cittadina. L’agente era in servizio proprio a Cava de’ Tirreni.