Traghetto Grimaldi in fiamme, si cercano 12 camionisti dispersi

La guardia costiera greca ha ripreso all’alba la ricerca di eventuali superstiti fra le 12 persone che figurano ancora come disperse. Il via dopo l’incendio di ieri al largo dell’isola greca di Corfù del traghetto Olympia della Grimaldi Lines. Qui si sono messe in salvo complessivamente 278 persone. Lo fa sapere la stessa guardia costiera, secondo la quale i dispersi sono tutti autisti di camion, nove dei quali bulgari e tre greci. Alcuni camionisti salvati ieri hanno testimoniato che diversi loro colleghi hanno preferito dormire a bordo dei loro mezzi parcheggiati nel ponte mezzi, perché le cabine e le sale per i passeggeri erano sovraffollate.

Anche l’emittente greca Skai sulla base delle dichiarazioni del ministro della Navigazione ellenico Yiannis Plakiotakis ha confermato il numero dei dispersi. Questi ha spiegato che «fin dal primo momento c’è stata un’operazione immediata e gigantesca attraverso Guardia Costiera, Aeronautica e Marina che ha portato al salvataggio di 280 passeggeri e membri dell’equipaggio. Le indagini proseguono ora per localizzare le 12 persone scomparse. Tra loro ci sono 3 greci, con le cui famiglie siamo in costante contatto».