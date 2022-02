Incidente stradale sulla circumvallazione di Giugliano nella notte dove si è registrato un morto. Era da poco scattata la mezzanotte quando si è verificato lo scontro fatale all’altezza dello store “Gloria”. Non è ancora resa nota l’identità della vittima. Per cause ancora da accertare due auto si sarebbero scontrare nel tratto che va in direzione Lago Patria. Secondo un testimone, uno dei due conducenti sarebbe sceso dall’auto e sarebbe stato investito a tutta velocità da una terza auto che sopraggiungeva. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto la vittima era già deceduta.

Sul tratto interessato dall’incidente si è formata una lunghissima coda. Molti automobilisti hanno segnalato di essere rimasti bloccati nel traffico anche per diverse ore. L’identità della vittima ancora non è stata resa nota. Sul posto sono anche giunte le forze dell’ordine per i rilievi del caso.