Il Bonus matrimonio anche nel 2022. Si tratta di una misura nata nell’ambito della pandemia di covid e confermata anche quest’anno. In effetti è stata proprio la pandemia di covid a convincere il Governo a creare questo bonus e le motivazioni sono decisamente forti. Infatti la pandemia di covid ha principalmente colpito alcune attività e tra queste c’è proprio l’organizzazione dei matrimoni. In effetti il matrimonio per sua natura è un grande incontro di tantissime persone, proprio quello che in tempi di covid era assolutamente proibito. Ma vediamo come funziona il bonus matrimonio 2022. Arriva con il decreto sostegni bis e vale 60 milioni di euro. Si tratta in definitiva di un contributo a fondo perduto focalizzato su tutti gli operatori che si occupano del comparto e degli eventi. A dispetto del nome, questo contributo a fondo perduto ha uno spettro di applicazione decisamente vasto.

Dunque il presupposto forte è un vero e proprio crollo del fatturato in occasione della pandemia. Ma la cifra di 60 milioni è suddivisa in modo molto particolare tra le varie attività colpite dal covid. Ma vediamo nel dettaglio chi beneficia di questo contributo governativo. Ovviamente è proprio il settore del Wedding a fare la parte del leone. Infatti dei 60 milioni stanziati dall’esecutivo, ne prende addirittura 40. Il settore horeca prende invece 10 milioni. Il più generale settore dell’intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie percepisce altrettanti dieci milioni.