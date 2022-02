Tamponamento a catena sulla Statale 268: coinvolti numerosi veicoli

Solo qualche ammaccatura, nessun ferito grava. E già questo basta a tranquillizzare dopo le immagini che arrivano dalla Statale 268 dei Paesi Vesuviani. Un tamponamento a catena che arriva dalla zona a metà tra Pollena Trocchia e Sant’Anastasia, una zona dove nel pomeriggio si forma sempre traffico intenso. E probabilmente proprio qualche frenata improvvisa sarà stata alla base del sinistro stradale. In questi casi si dice spettacolare, visto l’accaduto (nella foto tratta da Facebook). Addirittura un’automobile interessata dall’incidente è finita per alzare un furgone di una ditta locale di pneumatici. Solo la buona sorte ha voluto che gli occupanti del veicoli non fossero schiacciati. Le due ruote posteriori del mezzo pesante si sono infatti fermare sul parte anteriore dell’automobile.

Sul posto le forze dell’ordine ed i soccorritori. Per fortuna tutte le persone coinvolte sono uscite dagli abitacoli con le proprie gambe. E nonostante qualche ferita, nessuno è apparso in condizioni serie. L’ennesimo sinistro sulla cosiddetta “superstrada” vesuviana. Torna quindi d’attualità il tema sicurezza sulla Statale 268.