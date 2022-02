La Campania torna protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 24 febbraio, come riporta Agipronews, centrato un cinque del valore di 17.181,75 euro. La giocata vincente è convalidata nel tabacchi di via Lepanto 191 a Pompei, in provincia di Napoli. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 162,6 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone, in provincia di Fermo. Mentre in Campania il Sei manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.