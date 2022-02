Chiusure anticipate per i baretti della movida napoletana. La stretta prevede la chiusura all’una nei giorni infrasettimanali e alle due nel weekend. “I punti fondamentali sono la regolamentazione degli orari di chiusura, differenziati chiaramente per giorni feriali e giorni festivi – ha spiegato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine, del Comitato ordine e sicurezza pubblica che si è tenuto oggi in Prefettura -. Un intervento anche sulla vendita dell’alcol da parte degli esercizi commerciali di ogni tipo, interventi sul controllo della pulizia e degli spazi e sulla limitazione della musica”. Per la musica lo stop sarà a mezzanotte tutti i giorni. Entrerà in vigore la prossima settimana.

“Un’ordinanza del genere tutela gli esercenti seri, che sono la larghissima maggioranza, coloro che vogliono svolgere la loro attività seguendo le regole. Confido che l’ordinanza sia accettata”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando dell’ordinanza sulla movida che firmerà nelle prossime ore. Il primo cittadino ha più volte affermato che il provvedimento è stato ideato a seguito di un “confronto franco e costruttivo con gli esercenti”.