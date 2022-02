L’emergenza Covid non sarà prorogata oltre il 31 marzo. L’orientamento del governo, nell’aria da qualche giorno, è confermato questa sera dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Ha annunciato anzi di avere come obiettivo «riaprire del tutto, al più presto». Dal 1 aprile, dunque, addio alle mascherine all’aperto, alle Ffp2 e alle quarantene nelle scuole, ma anche alla ormai familiare “mappa a colori” della Penisola.

Green Pass

L’uso del Green pass invece sarà progressivamente allentato, limitando via via l’obbligo del “rafforzato”. «Il Governo – ha detto Draghi a Firenze, di fronte a una platea di imprenditori. Hanno accolto le sue parole con un lungo applauso, consapevoli del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento grazie al successo della campagna vaccinale. Ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese».

Con la fine dell’emergenza, dunque, arriveranno novità, a cominciare dalle scuole. «Resteranno sempre aperte per tutti – ha detto il premier – Saranno infatti eliminate le quarantene da contatto e cesserà l’obbligo delle mascherine Ffp2 in classe». Sempre da aprile cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto e «non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate».