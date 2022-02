“Sono certo che dall’11 febbraio cadrà l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto non solo nelle zone bianche, ma nell’intero Paese. È un primo segnale di fiducia e di speranza, ma non significa non agire con prudenza”. Lo dice Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenuto a Tagadà. “Dobbiamo riconquistare la fiducia nei cittadini e la voglia di tornare a svolgere tutta una serie di attività cercando di dare messaggi positivi. I cittadini- prosegue Costa- da due anni rispettano le restrizioni e hanno aderito in maniera importante alla campagna delle vaccinazioni, è giunto il momento di dare segnali di positività”. Ci sarà, quindi, dall’11 un’ordinanza del ministro Speranza che toglierà l’obbligo di mascherine all’aperto in qualsiasi regione? “È una discussione che sta avvenendo in queste ore, ma confido che si possa andare in questa direzione. Ripartiamo dal togliere le mascherine all’aperto indipendentemente dalle Regioni e dai colori”, conclude.

L’orientamento della Regione Campania è di mantenere l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto almeno fino alla fine del mese di febbraio. Lo apprende l’agenzia Dire da fonti di palazzo Santa Lucia. Il governo regionale, prima di prendere ulteriori decisioni, attende di conoscere nel dettaglio quali saranno i provvedimenti assunti a livello nazionale sui dispositivi di protezione.